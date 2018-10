Моуриньо: Г-н Бонучи и Г-н Киелини могат да преподават в Университета в Харвард как да се играе в защита

Г-н Бонучи и г-н Киелини могат да преподават в Университета в Харвард за това как да се играе в защита. Много често хората гледат към Роналдо или Дибала, но Киелини и Бонучи са изключителна класа. Ювентус по принцип е отбор, срещу който е много трудно да се играе, когато поведе", заяви Моуриньо.

"They could go to Harvard University to give classes on being a central defender."



Jose Mourinho was full of praise for these two @juventusfcen defenders after last night. #mufc pic.twitter.com/YnCmUmoKYx