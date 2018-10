Бойни спортове Реваншът е взет! Аварския танк прегази Снайдер за малко над минута в "Битката на века" II (видео) 23 октомври 2018 | 20:00 - Обновена 0 0 0 0 2



Snyder and *Sadulaev are both 22 years old. We get to watch this rivalry for years to come and that’s awesome. Still gonna be in shock for a week or two though. — Derek Stork (@stork184) October 23, 2018



Съперничеството между двамата олимпийски шампиони започна през миналата година, когато руснакът се качи в по-горната категория, след като спечели всичко възможно в по-долната - до 86 килограма. На шампионата в Париж през 2017-а



Поздравляю тебя Брат sadulaev_abdulrashid

В прямом смысле этого слова - чистая победа, доказал что ты лучший.

Поздравляю весь Дагестан и всю Россию.@dc_mma brother sorry about this, we… https://t.co/fTUUWjZTFH — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) October 23, 2018



Садулаев премаза всички по пътя си до титлата. Първата жертва бе Магомедгаджи Нуров, който се състезава за Македония - 11:0. Във втория си двубой Абдулрашид започна с пасив от 0:2, но в крайна сметка бързо навакса изоставането и спечели с 14:3 срещу казахстанеца Мамед Ибрагимов. На четвъртфиналите даде около минута борба на бронзовия медалист от Рио 2016 Магомед Ибрагимов от Узбекистан и го разби с 10:0 още до половината на първата част. Със същия резултат на полуфинала Садулаев не остави шансове и на грузинеца Елизбар Одикадзе, който в предната фаза изненада третият фаворит в категорията Алборов от Азербайджан.



Абдулрашид Садулаев

Роден: 09 май 1996 в Тсуриб, Русия

Успехи:

Олимпийски шампион: 1 път - Рио 2016 (кат. 86кг)

Световен шампион: 3 пъти - Ташкент 2014, Лас Вегас 2015 (кат. 86 кг.) Будапеща 2018 (кат. 97 кг.)

Абдулрашид Садулаев взе реванш от Кайл Снайдер в "Битката на века" II в борбата. На финала в категория до 97 килограма в свободния стил на Световното първенство в Будапеща руснакът тушира американеца за минута и 12 секунди и така си върна за загубата преди година в Париж. Аварският танк показа, че се намира в заначително по-добра форма от съперника си и победи противника още с първата си атака. След първоначални две точки действието приключи с обръщането на Снайдер по гръб, с което титлата вече бе в ръцете на Садулаев.

