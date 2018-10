Тенис Свитолина надви Плишкова от Шампионата на WTA 23 октомври 2018 | 19:52 - Обновена 0 0 0 0 0 .@ElinaSvitolina makes it back to back wins at the @WTAFinalsSG!



Gets the better of Pliskova 6-3, 2-6, 6-3! pic.twitter.com/ToXGE2op9H — WTA (@WTA) October 23, 2018

Поставената под номер 6 украинка започна трудно, но успя да измъкне маратонски трети гейм след шест възможности за пробив на съперничката си, а след това проби за 4:2 и запази аванса си до края на първи сет. Втората част започна равностойно, но след 2:2 седмата в схемата Плишкова взе четири последователни гейма, за да изравни резултата. Свитолина бързо отново намери играта си и дръпна с 4:0 в третия сет, което се оказа решаващо. On Thursday, all four players in the White Group have a chance to qualify:



Caroline Wozniacki vs. Elina Svitolina



Petra Kvitova vs. Karolina Pliskova



Qualification Scenarios:https://t.co/CSU971sHto pic.twitter.com/kwwnoUrFH7 — WTA Insider (@WTA_insider) October 23, 2018 Украинката Елина Свитолина се наложи с 6:3, 2:6, 6:3 над Каролина Плишкова (Чехия) и постигна втора победа в Бялата група на Шампионата на Женската тенис асоциация (WTA) в Сингапур с награден фонд 7 милиона долара. Така Свитолина е в отлична позиция за класиране на полуфиналите преди последния си мач от първата фаза на надпреварата срещу защитаващата титлата си Каролине Вожняцки (Дания). Втората в схемата Вожняцки по-рано днес постигна първи успех в турнира след 7:5, 3:6, 6:2 над Петра Квитова (Чехия).Поставената под номер 6 украинка започна трудно, но успя да измъкне маратонски трети гейм след шест възможности за пробив на съперничката си, а след това проби за 4:2 и запази аванса си до края на първи сет. Втората част започна равностойно, но след 2:2 седмата в схемата Плишкова взе четири последователни гейма, за да изравни резултата. Свитолина бързо отново намери играта си и дръпна с 4:0 в третия сет, което се оказа решаващо.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 139

1