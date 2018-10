Когато Хабиб нарича Конър “страхливец”, всъщност има нещо по-ужасно предвид

Спаринг-партньорът на Конър Макгрегър Артьом Лобов, който бе в основата на знаменитите вражда и пререкания между ирландеца и Хабиб Нурмагомедов, разкри любопитни факти за словесните престрелки преди мегасблъсъка на UFC 229.

Conor McGregor addresses his loss to Khabib, gives round-by-round breakdown of the fight pic.twitter.com/ZSBdmef29Y