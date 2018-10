Тенис Вожняцки с първи успех в Шампионата на WTA 23 октомври 2018 | 17:39 0 0 0 0 0 Защитаващата титлата си Каролин Вожняцки (Дания) постигна първи успех на Шампионата на Женската тенис асоциация (WTA) в Сингапур с награден фонд 7 милиона долара. Поставената под номер 2 шампионка от Откритото първенство на Австралия се наложи в среща от втория кръг в Бялата група над Петра Квитова от Чехия със 7:5, 3:6, 6:2 след 2.19 часа игра. Thank you @hauteliving for the great cover! Felt very glamorous getting dressed up for this one

@photobynavid pic.twitter.com/EdVuCXdx0L — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) October 22, 2018 Вожняцки взе първия сет с решаващ пробив в края. Във втората част победителката от надпреварата през 2011 година Квитова на два пъти пропиля пробив аванс, но след 3:3 взе три поредни гейма, за да изравни. В третия сет датчанката дръпна с 5:1 по пътя си към крайната победа. And the winner is Caroline Wozniacki pic.twitter.com/OwkXjVW1V9 — Leif Mortensen (@hoergren) October 23, 2018

Така Вожняцки запази шансове да продължи на полуфиналите, докато надеждите на Квитова да продължи борбата за титлата са минимални, след като тя загуби първите си два мача.

