Тенис Федерер не вярвал, че ще стане шампион в Базел 23 октомври 2018 | 16:26 0 0 0 0 0 Роджър Федерер ще се опита за девети път да спечели домашния си турнир в Базел и е абсолютен фаворит за титлата. Не чак толкова отдавна обаче е имало момент, в който Маестрото е бил 100% сигурен, че никога няма да вдигне титлата на Swiss Indoors Basel. @rogerfederer Never gonna win. #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/542D50jvv2 — Dinora (@norinchi_df) October 22, 2018 Става дума за 2001 г., когато представителят на домакините губи втория си финал, отстъпвайки на Тим Хенман. 17 години и 8 титли по-късно, подобни опасения изглеждат неправдоподобни. „Никога нямаше да спечеля, точка. Това беше. Мислех си, че съм пропилял и двата си шанса и нямаше да имам повече“, спомни си бившият №1. It was a good practice today with a great champion @rogerfederer pic.twitter.com/RqD6PEWaNg — Malek Jaziri (@M_Jaziri) October 22, 2018 „Трябваше да почакам. Тогава през 2006 г. спечелих първата си титла в Базел и всичко се промени. Вече знаех, че мога да го направя отново. Можех да издържа на очакванията. Турнирът беше прекрасен, особено след като стартирах от подавач.“ „Много хора, които познавам, идват да гледат. Искам да се справя добре и да остана възможно най-дълго. Защото в тениса загубиш ли, си тръгваш. И само защото всичко е вървяло добре в предишни години, не значи, че пак ще е така.“ The great @rogerfederer even had his doubts.



“I was never going to win, period. That was it. Because I thought I had two chances, I wasted both opportunities... You don't get many more opportunities."



Read & Watch https://t.co/5bkMZmftkU #ATP pic.twitter.com/Xi6ro9a6FF — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 22, 2018 Разбира се, напрежението за Федерер сега няма да е толкова голямо, защото вече се класира за финалите в Лондон. „Винаги е хубаво да се класираш по-рано. Защо ако не си, мислиш за ранкинг, за това, че трябва да се класираш, да постигаш резултати под напрежение.“ TennisKafe.com

