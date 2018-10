Рони О’Съливан потвърди участието си в “Шампион на шампионите”

Суперзвездата на снукъра Рони О’Съливан е потвърдил участието си в предстоящия силен турнир “Шампион на шампионите”. Събитието ще се проведе след две седмици в Ковънтри и отново ще събере победителите от ранкинг турнирите през изминалата година.

