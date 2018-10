ДАС наложи глоби за 850 лева след третия кръг на НБЛ

Баскетбол

След Кръг 3 в Националната баскетболна лига, Дисциплинарно - административният съвет наложи редица указания и санкции. Ето и какви са те:



- Налага на Александър Георгиев от БК Берое глоба в размер на 250 (двеста и петдесет) лева и принудителна мярка лишаване от права за една среща на основание чл. 34, т. 4 от ДАП на НБЛ в среща No 11 между отборите на БК Рилски спортист и БК Берое, проведена на 20.10.2018 г. По доклад на старши съдиятата на срещата Мартин Хорозов състезателят с номер 12 от БК Берое Александър Георгиев след приключване на срещата е произнесъл вулгарни и обидни думи и изрази спрямо него, подробно описани в доклада.



- Налага на БК Академик глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл. 40, т. 4 от ДАП на НБЛ в среща No 10 между отборите на БК Академик и БК Балкан, проведена на 20.10.2018 г. Видно от доклада на дежурния представител на БФБ, налице са неизправни светлини на таблото, което е нарушение на чл. 7, ал.1, т. 14 и 15 от ДАП на НБЛ. ДАС на НБЛ вече е предупредил за същото нарушение БК Академик с решение от 08.10.2018 г.



- Налага на БК Спартак Плевен глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл. 40, т. 9 от ДАП на НБЛ в среща No 12 между отборите на БК Спартак Плевен и БК Ямбол, проведена на 20.10.2018 г. Видно от доклада на дежурния представител на БФБ, в посочената среща като секретар на протокола е участвала Маргрета Банова, която не е лицензирана като такава. Баскетболният клуб домакин има задължение да осигури лицензиран секретарски и статичстически апарат. Нарушението на това задължение е въздигнато в нарушение от чл. 40, т. 9 от ДАП на НБЛ, като санкцията е абсолютно определена.