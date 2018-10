Арсенал - Лестър 0:0, гледайте тук!

Трудното начало на сезона вече е забравено и тази вечер Арсенал ще преследва 10-а поредна победа във всички турнири. "Топчиите" приемат Лестър в последен мач от 9-ия кръг на Премиър лийг с амбицията да се изравнят по точки с градските си съперници Челси и Тотнъм. Резултатът до момента е 0:0.



От своя страна, "лисиците" могат да се изкачат в горната половина на таблицата и да изпреварят Манчестър Юнайтед с евентуален успех на "Емиратс".



Домакините от Северен Лондон са в невероятна форма, а и статистиката говори изцяло в тяхна полза. Арсенал е отборът с най-много-победи (59) и най-много точки (200) през октомври от създаването на Премиър лийг.

The teams are in - here's how we line up against @LCFC #ARSLEI pic.twitter.com/tSGLtpLtex