Олександър Зинченко: Знаем, че Шахтьор Донецк е добър отбор

Полузащитникът на Манчестър Сити Олександър Зинченко сподели, че срещу Шахтьор Донецк е важно да сте готови да промените схемата на играта по време на срещата.

What do Josep Guardiola and Oleksandr Zinchenko think about the match vs Shakhtar Donetsk?



Watch press conference before the @ChampionsLeague game.https://t.co/rAGHhhFsIa