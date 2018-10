БГ Футбол "Битката на века" II - Аварския танк се готви за реванш 22 октомври 2018 | 18:33 - Обновена 0 0 0 0 0



Панамерикански игри: 1 път - Торонто 2015 (кат. 97 кг.) Световното първенство по борба в Будапеща ще ни предложи втори епизод на “Битката на века”, както бе наречен от специалистите двубоят между Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер в категория до 97 килограма в свободния стил. Двамата достигнаха до финала на шампионата в Унгария и утре ще се изправят един срещу друг в битка за световната титла.Съперничеството между двамата олимпийски шампиони започна през миналата година, когато руснакът се качи в по-горната категория, след като спечели всичко възможно в по-долната - до 86 килограма. На шампионата в Париж през 2017-а американецът се пребори с Аварския танк за златото с 6:5 точки след късна атака в последните секунди.Оттогава насам Садулаев няма загуба в турнирите и първенствата, в които участва. 22-годишният борец от Дагестан спечели борбите си за клубната световна купа, триумфира в надпреварите “Иван Яригин” и “Дан Колов” стана европейски шампион в Каспийск . Абдулрашид обаче записа тези победи в междинната категория - до 92 килограма.Междувременно също 22-годишният Снайдер записа две загуби - от Асланбек Алборов на турнира “Яшар Доу” в Истанбул и от Адам Куун на шампионата “Биг Тен” в Охайо. Все пак Кайл триумфира на клубната световна купа, “Иван Яригин”, индивидуалната световна купа, както и спечели националните квалификации на САЩ.За да стигнат до битката за титлата в Будапеща, двамата състезатели нямаха особени проблеми със съперниците си до финала. Садулаев победи всички с технически туш. Първата жертва бе Магомедгаджи Нуров, който се състезава за Македония - 11:0. Във втория си двубой Абдулрашид започна с пасив от 0:2, но в крайна сметка бързо навакса изоставането и спечели с 14:3 срещу казахстанеца Мамед Ибрагимов. На четвъртфиналите даде около минута борба на бронзовия медалист от Рио 2016 Магомед Ибрагимов от Узбекистан и го разби с 10:0 още до половината на първата част. Със същия резултат на полуфинала Садулаев не остави шансове и на грузинеца Елизбар Одикадзе, който в предната фаза изненада третият фаворит в категорията Алборов от Азербайджан.Снайдер имаше малко повече проблеми, особено в първия си мач, когато монеголецът Бацул Йолзисаикани даде сериозен отпор, но в крайна сметка рухна за крайното 8:3 в полза на американеца. В следващия кръг Натаниел Туамеолоа от Американска Самоа нямаше никакви доводи срещу Снайдер и олимпийският шампион спечели с 10:0 за кратко време. На четвъртфинала Кайл се справи с италианеца Абрахам Конйедо с 11:2, а на полуфинала борецът от САЩ се пребори с представителят на домакините Павло Олиник с 3:0.Така двамата ще се изправят един срещу друг във финала на категорията утре вечер. Садулаев има да си връща за миналата година, а Снайдер ще се опита да защити титлата си от Париж. Въпреки че и двамата са едва на 22 години, те са смятани за най-добрите борци в света в момента. Отдавна в една категория не са се събирали двама състезатели от много висока класа, които да спорят за титлите. Като се вземе предвид младата им възраст, очертава се съперничеството им да е дългогодишно и да поддържа интереса на феновете за години напред.09 май 1996 в Тсуриб, РусияОлимпийски шампион: 1 път - Рио 2016 (кат. 86кг)Световен шампион: 2 пъти - Ташкент 2014, Лас Вегас 2015 (кат. 86 кг.)Европейски шампион: 2 пъти - Каспийск 2018 (кат. 97 кг.), Вантаа 2014 (кат. 86 кг.)20 ноември 1995 в Уудбайн, САЩОлимпийски шампион: 1 път - Рио 2016 (кат. 97 кг.)Световен шампион: 2 пъти - Лас Вегас 2015, Париж 2017 (кат. 97 кг.)Панамерикански игри: 1 път - Торонто 2015 (кат. 97 кг.) 0 0 0 0 0 ДЕНИСЛАВ ДЕНЧЕВ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 2439

