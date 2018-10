Излиза ли Юнайтед от кризата и колко му остава на Лопетеги? Гледайте "Контра" (видео)

Първото издание на “Контра” по Sportal TV и Sportal.bg за седмицата е фокусирано върху равенството 2:2 в дербито между Челси и Манчестър Юнайтед и зачестилите неволи на Реал Мадрид и неясното бъдеще на треньора Юлен Лопетеги.

Журналистите Васил Сумрачки, Радослав Стойков, Красимир Гълъбов и Даниел Любомиров дискутират адекватен ли бе изходът от сблъсъка на “Стамофрд Бридж” и как трябва да се приема реакцията на Жозе Моуриньо, подразнен от помощник-треньора на Челси Марко Яни.

It all kicked off on the touchline after Ross Barkley's late equalizer. Rebecca Lowe, Kyle Martino and Robbie Mustoe take us through the incident and get Jose Mourinho's and Maurizio Sarri's reactions. pic.twitter.com/MSWPW5tF9y