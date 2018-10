Страховете се потвърдиха: Уест Хам без Ярмоленко за шест месеца

Крилото на Уест Хам Андрий Ярмоленко ще бъде извън игра за шест месеца, след като се потвърдиха най-лошите предвиждания за разкъсване на ахилесово сухожилие, съобщи "Би Би Си". 28-годишният футболист, който е основен играч в атаката на лондончани, получи травма в дербито с Тотнъм (0:1) в събота. Още през първото полувреме Ярмоленко се наложи да напусне принудително терена.

West Ham's Andriy Yarmolenko faces several months out after tearing his Achilles tendon.https://t.co/D5Wbmq8Pd6 pic.twitter.com/elalPizZ9U