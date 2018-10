Рибери пропуска мача на Байерн срещу АЕК

Байерн Мюнхен ще бъде без крилото си Франк Рибери в мача срещу АЕК Атина от груповата фаза в Шампионската лига, потвърдиха от германския шампион. Френският ветеран Рибери няма да играе в двубоя в гръцката столица във вторник вечерта заради проблем с гръбнака, след като остана неизползвана смяна при победата с 3:1 срещу Волфсбург в събота в Първа Бундеслига.

Joshua Kimmich on Franck Ribéry missing the AEK game: "Serge Gnabry can fill in that position superbly" pic.twitter.com/7e7vY1CIJw