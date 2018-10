Баскетбол Спомен за Амадеус 22 октомври 2018 | 13:48 - Обновена 0 0 0 0 3



Дражен Петрович. Моцарт с баскетболна топка в ръце. Кометата от Хърватия, която премина скорострелно през европейските зали, първо с родния Шибенка, а после с Цибона и Реал (Мадрид), за да стигне до другата вселена, наречена НБА. Никога няма да разберем какво щеше да се случи там, след като най-сетне намери мястото си и в последните си два сезона с Ню Джърси записваше съответно 20.6 и 22.3 точки средно на мач.

Today we remember Draen Petrovi who was born on this day in 1964, one of the greatest European players to ever play in the NBA pic.twitter.com/2yMjkXMcs3 — NBA UK (@NBAUK) October 22, 2018

Но дори и четвърт век след кончината му, Петрович не спира да бъде еталон за подражание на всяко следващо поколение европейски таланти. Всички успехи - отборни и индивидуални, на клбуно или национално ниво, остават на заден план. За сметка на наследството, което Дражен остави и мотото, което е проповядвал приживе - труд, труд и само труд.



“Играчите от НБА са добри, но не са суперхора. За 30 минути игра няма да има отбор от НБА, срещу който да не съм вкарал 20 точки”

Today would have been Drazen Petrovi's 54th birthday.. We'll always keep the memory of you and will always be proud of everything you left to Croatian and European basketball.. Rest in peace.. pic.twitter.com/4lcoNC5Gfd — Osman Celik (@ocelik7) October 22, 2018

“Ако научих нещо в НБА, то това несъмнено е да държа на своето. Никой не може да ме подхвърля. Аз си имам име и фамилия, не съм някоя еднодневка. Знам, че на някои хора това не им харесва. Но в НБА има място за европейци. И то не просто в епизодични роли”



“Ако в Хърватия работех толкова, колкото след идването си в НБА, щях да бъда по-добър играч с поне 30%”



Мнозина смятат Дражен Петрович за най-голямата фигура в европейския баскетбол, а харизмата и цялостното му излъчване са просто малка добавка към чисто игровите му качества, които гарантират, че Амадеус никога няма да бъде забравен.



АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт"

