Наполи се опитва да изпревари конкуренцията за сензацията Пьонтек

Дженоа отхвърли оферта на стойност 35 милиона евро от Наполи за голмайстора Кшищоф Пьонтек, съобщи "Раи спорт".

Според информацията президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис се срещнал с колегата си от Дженоа Енрико Прециози преди дни и представил предложението, което обаче се сторило незадоволително за генуезците. 23-годишният Пьонтек прави фурор в Серия А от началото на сезона и е обтляза 9 гола в 8 мача. Интерес към него се смята, че проявяват Барселона, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд.

Scoring once every 60 minutes on average, Krzysztof Pitek is definitely making a name for himself this season.



The 23-year-old forward has scored a total of 14 goals for Genoa and Poland in just 10 games.#GenoaFC #POL pic.twitter.com/5uaGmy8sr0