Снукър Титла и място в историята за Стюърт Бингам 22 октомври 2018 | 12:00 - Обновена 0 0 0 0 2 Световният шампион от 2015 година Стюърт Бингам спечели петата си ранкинг титла по снукър в кариерата, след като подчини в оспорван финал Марк Дейвис с 9:7 и триумфира в Откритото първенство на Англия. Той получи трофея “Стив Дейвис” и чек за 70 000 паунда, като това е второто му отличие от веригата “Домашни нации”, като именно последният му ранкинг успех бе в Welsh Open 2017. When you have to miss your son's football match, but it's worth £70,000...



We've all been there, @Stuart__Bingham! #EnglishOpen pic.twitter.com/w7Y76tPOH5 — World Snooker (@WorldSnooker) October 21, 2018 Майсторът на щеката от Базилдън се разплака на церемонията по награждаването, защото и след тримесечното наказание да не играе, и след слабото начало на сезона, се е чудил дали изобщо някога отново ще може да бъде сред елита в джентълменския спорт. Fair play to Mark Davis, cracking jokes despite defeat in his first ranking final #EnglishOpen #HomeOfSnooker pic.twitter.com/7zAL2zD0Gf — Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 21, 2018 Бингам вече е 18-ият играч в историята с поне 5 ранкинг триумфа, като се изкачи от 15-о до 11-о място в световната ранглиста. Неговият противник Марк Дейвис участваше на първия си ранкинг финал в 27-годишната кариера, но при 7:6 не можа да поддържа темпото на Бингам и загуби последните партии. 46-годишният Дейвис демонстрира страхотно спортсменство при 5:4 аванс, когато докосна непозволено бялата с щеката си и веднага си призна, а това бе и повратен момент в мача, защото Бингам започна обрата си. Your @BetVictor English Open champion, @Stuart__Bingham!



The now FIVE-time ranking event winner prevails from an epic encounter with Mark Davis [9-7] to lift the Steve Davis trophy in Crawley.



What a performance from both players! #EnglishOpen pic.twitter.com/O1uar4xRnv — World Snooker (@WorldSnooker) October 21, 2018 Той направи разчистване и не допусна да изостане значително, като след това показа класа край зеленото сукно и се справи по-добре с голямото напрежение, за да се поздрави със заслужен успех. В студиото след мача Рони О’Съливан, който загуби на полуфиналите от Дейвис, определи двамата финалисти за най-добрите и постоянни играчи в Кроули през седмицата, като за него нямало съмнение, че именно те са най-достойни да се борят за купата.

