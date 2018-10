НБА Денвър взе скалпа на шампионите 22 октомври 2018 | 10:43 0 0 0 0 5

Nikola Jokic has averaged 26.3 PPG, 10.3 RPG & 7.3 APG in the @nuggets' 3-0 start. Two others in @NBAHistory have averaged 25 PPG/10 RPG/7 APG in a 3-0 start:



Larry Bird (1984-85, 1986-87)

Russell Westbrook (2016-17)#MileHighBasketball @EliasSports pic.twitter.com/xyAUVkQg1n — NBA.com/Stats (@nbastats) October 22, 2018

Домакините стигнах до победата, макар че изпуснаха цели 18 наказателни удара. Трите последователни победи пък са най-доброто начало на сезон за отбора от Колорадо от 2009/2010 насам, когато с Кармело Антъни и Чонси Билъпс в състава Нъгетс спечелиха първите си пет мача.



Шампионите се върнаха в мача в последната част след изоставане от 14 точки, но не бяха убедителни в стрелбата от тройката (7/29), а освен това направиха и доста грешки - 18 на брой.

Bringing Denver to their feet. #MileHighBasketball pic.twitter.com/JnC0WGYYxD — NBA (@NBA) October 22, 2018

Гари Харис бе над всички за победителите с 28 точки, а Никола Йокич добави 23 точки, 11 борби и 6 асистенции за 32 игрови минути. Мейсън Плъмлий се включи с 11 точки от пейката, а Хуанчо Ернангомес се отчете с 8 точки, 2 борби и 1 чадър.



