Бокс Дортикос се измъчи, но се справи с Мастернак 22 октомври 2018 | 10:23 - Обновена 0 0 0 0 0 The 2 champs from last night - @dorticosko & @ERodriguezManny!! #RodriguezMoloney #DorticosMasternak #WBSS2 #AliTrophy pic.twitter.com/adjXFDjGYp — World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) October 21, 2018 След финалния гонг тримата съдии дадоха победата на Дортикос. Кубинецът вкара по-мощните удари. Полякът използваше прекарсния ляв прав и по-добрата скорост, но това не беше достатъчно.

В следващия кръг Дортикос (23 победи, 21 с нокаут и 1 загуба) ще се бие с Андрю Табити (САЩ), който надви на старта Руслан Файфер (Рус). Кубинската машина за нокаути Юниер Дортикос се измъчи на старта от Световните боксови суперсерии за трофея "Мохамед Али" в полутежка категория. Той надви Матеуш Мастернак, но имаше сериозни проблеми по време на мача.След финалния гонг тримата съдии дадоха победата на Дортикос. Кубинецът вкара по-мощните удари. Полякът използваше прекарсния ляв прав и по-добрата скорост, но това не беше достатъчно.В следващия кръг Дортикос (23 победи, 21 с нокаут и 1 загуба) ще се бие с Андрю Табити (САЩ), който надви на старта Руслан Файфер (Рус).

Още по темата

0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 286

1