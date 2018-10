Зимни спортове Пол Кария в Залата на славата, Анахайм извади номера му от употреба 22 октомври 2018 | 09:23 0 0 0 0 0



Кария е първият избор на Анахайм в историята на клуба при включването им в НХЛ, като тогава те са носили името Майти Дъкс. След това центърът остава в отбора 9 сезона и за това време вкарва 300 от общо 402 гола в кариерата си. В седем от годините си в Анахайм е бил и капитан на отбора.

Number on the ice, number in our hearts. Congratulations Paul Kariya! #RetireThe9 pic.twitter.com/FamEGsAYUY — Honda Center (@HondaCenter) 21 октомври 2018 г. Освен това ръководството обяви по време на емоционалното тържество, че изважда от употреба фланелката с номер 9 на Кария и това е първи такъв акт в историята им. Догодина очакванията са да бъде изваден от употреба и номерът на Скот Нидермайер. Calm, cool, collected. Just like his days flying up and down the ice in this building.



