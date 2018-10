Гледайте на живо ГП на САЩ: Хамилтън докосва петата титла още днес

Люис Хамилтън е на крачка от спечелването на петата световна титла в богатата си кариера на пилот във Формула 1. Голямата звезда на Мерцедес спечели в свой стил вчерашната квалификация за Гран При на САЩ и днес британецът може да си осигури три кръга преди финала на сезон 2018, ако спечели, а единственият му конкурент тази година Себастиан Фетел от Ферари не успее да финишира на второ място. С други думи, Люис трябва да спечели осем точки повече от Себастиан независимо от класирането на двамата в Остин, Тексас.

Фетел направи всичко по силите си снощи да спре устрема на Хамилтън, но болидът на Ферари отстъпи на скоростта на Мерцедес и германецът остана втори, на едва 0.061 сек. Наказанието от петък от три позиции обаче праща Себ на пета стартова позиция, което допълнително дава шанс на Люис да спечели петата си световна титла още тази вечер в САЩ.

На старта Хамилтън не успя да се противопостави на Райконен, който потегли много по-добре и поведе колоната още след първите завои. Секунди след силната атака на Кими неговият съотборник Фетел допусна грешка и направи изключително тежко състезанието си за пореден път.

Германецът загуби позиции след старта, пробва атака срещу Даниел Рикардо от Ред Бул, но се докосна с австралиеца и се завъртя. Този инцидент се размина без повреди и по двата болида и без наказания, но прати Себастиан на 15-а позиция.

LAP 1/56 VETTEL SPINS! He tussles with Ricciardo, but makes contact with the Red Bull and drops to P15 #USGP #F1 pic.twitter.com/OS7Dhl4rJ6

В 11-ата обиколка първи от лидерите в бокса влезе Хамилтън. Британецът смени гумите си от втора позиция, а в същото време от Скудерия оставиха лидера Райконен на пистата.

До 20-ата обиколка Люис настигна Кими, който ще заложи на стратегия с едно влизане в бокса. Финландецът задържа две обиколки зад гърба си Хамилтън, който с много по-новите си сликове разполагаше с много сцепление.

В 22-рата обиколка Райконен все пак мина през бокса и Хамилтън е новият водач в състезанието.

LAP 25/56



The @ScuderiaFerrari duo swap round, with Vettel yet to pit



Raikkonen is currently the fastest man on the circuit #USGP #F1 pic.twitter.com/6aT6xB9prF