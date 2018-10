Бокс Еди Хърн размаза Уайлдър: Идиот, несериозник, тебе кой те знае кой си (видео) 21 октомври 2018 | 16:44 - Обновена 0 0 0 0 0 Промоутърът на носителя на три от четирите световни титли в тежка категория Антъни Джошуа (22-0, 21 КО) Еди Хърн коментира остро претенциите на шампиона на WBC Дионтей Уайлдър (40-0, 39 КО), който настоя за 60-40 процента разпределение на приходите от евентуален обединяващ мегасблъсък. “Писна ми от идиоти, които си мислят, че той (Дионтей) иска да се бие. Колко глупав трябва да си, за да си мислиш, че Дионтей Уайлдър иска този двубой? Просто чуйте какво говори?! Скучно, скучно, скучно… “Искам 60%”… Разкарай се, друже, печелиш 3 милиона долара, по дяволите! EDDIE HEARN:

“WHEN I’M ON MY DEATH BED I'LL LOOK BACK & GO 'WHY DID I WASTE SO MUCH TIME TRYING TO MAKE A FIGHT w/ DEONTAY WILDER!”



Also discussed Andrade winner, Katie Taylor potential to be boxing’s Ronda Rousey, + more!@EddieHearn



WATCH VIDEOhttps://t.co/9ZMNzmPaz5 pic.twitter.com/2gAJsTSx8U — Michelle Joy Phelps (@MichellePhelps) October 21, 2018 Разходете се в който и да е ш*бан град, което и да е място, което и да е късче от света и попитайте кой е Дионтей Уайлдър - никой няма ш*бана представа! Той няма да докара и 300 закупени PPV-та по Showtime, а искал 60% - идиот! Не губи времето на всички, не използвай името на Джошуа, за да спечелиш пари и популярност! Губиш ми времето и живота! Може би го казва просто ей така, но ако го мисли - моля те, не ми губи ш*баното време, защото съм зает. Зает съм и нямам време за несериозници, предложете ми някой, който наистина иска да се бие с Джошуа, не само да си приказва, за да си повдига акциите”, след което изимитира реплика на Уайлдър и допълни, че единствено самият Бронзов бомбардировач се смята за номер 1. “Наистина има само един Дионтей Уайлдър и никой не знае кой е той”, обобщи Хърн и обясни, че просто се шегува добронамерено с американеца, но било изтощаващо да търпи несериозното му отношение. Eddie Hearn blasts "idiot" Deontay Wilder as frustration grows following lack of progress over talks to fight Anthony Joshuahttps://t.co/rqHcTthsTj pic.twitter.com/DXlisDFwtf — Mirror Sport (@MirrorSport) October 21, 2018 Коментарът на Хърн по темата “Уайлдър” пред онлайн канала iFL TV може да бъде чут от 10:23 минута на видеото долу.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

