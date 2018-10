Тенис Шампионката започна със загуба 21 октомври 2018 | 16:32 0 0 0 0 0



Плишкова започна силно и направи серия от пет поредни гейма, за да поведе с 5:1 по първия си към успеха в първия сет. В началото на втората част тя отново проби подаването на шампионката от Откритото първенство на Австралия и до края запази предимството си. Плишкова пропусна два мачбола при 5:3 и сервис на Вожняцки, но след това стигна до успеха при собственото си подаване.



Karolina #Pliskova dominates defending champion Caroline Wozniacki 6-2 6-4 to start her #WTAFinals 2018 campaign! pic.twitter.com/6tT6dUmP9G — We Are Tennis (@WeAreTennis) October 21, 2018 В другата среща от групата по-рано днес номер 6 Елина Свитолина (Украйна) надделя над четвъртата в схемата и шампионка в турнира през 2011 година Петра Квитова (Чехия) с 6:3, 6:3.

