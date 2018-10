Емери е искал да купи Лаказет в Пари Сен Жермен

Мениджърът на Арсенал - Унай Емери, е опитал да привлече Александър Лаказет в Пари Сен Жермен, пише "Скай Спортс". Емери беше начело на френския шампион в периода 2016-2018 година, докато френският национал премина от Олимпик Лион при "артилеристите" през 2017 година за 53 милиона евро. 27-годишният Лаказет реализира 14 гола в последните 24 мача с екипа на лондончани.

Arsenal head coach Unai Emery believes Alexandre Lacazette can only get better after admitting he tried to sign the striker while at Paris Saint-Germain



