Играл срещу Кристиано и Неймар посочи по-опасен от тях

“Заха е труден за опазване заради своя атлетизъм. Трудно е да му отнемеш топката, дори е невъзможно. Освен това е бърз и техничен, умее да бележи голове и да ги изработва. Уилфред е човек-победител”, убеден е юношата на мърсисайдци.

Liverpool Wonderkid Trent Alexander-Arnold chooses Lionel Messi as the best player in the world



Wise choice kidpic.twitter.com/dEfbG210SO