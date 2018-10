ЛеБрон не е разочарован от двете загуби на старта

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс заяви, че не е разочарован от двете загуби на тима от началото на сезона в НБА. Според него затрудненията в първите мачове са нормални, защото е нужно време, за да се сработят играчите в тима. Лейкърс допусна поражения от Портланд и Хюстън в първите си две срещи от новата кампания.

"Не съм разочарован. Разбирам, че ще имаме затруднения в началното. Никой не очаква да ни бъде лесно. Пропуснахме кошове в решаващи моменти в първите две срещи, имахме затруднения, но всичко ще се оправи", коментира Джеймс.

LeBron James talks about the Lakers home opener against the Rockets. pic.twitter.com/iZpdR8QXRh