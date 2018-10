Тенис Голям удар по Мария Шарапова? 21 октомври 2018 | 13:12 0 0 0 0 1 Една от най-известните и богати спортиски в световен мащаб Мария Шарапова ще бъде изоставена от един от най-могъщите спонсори Nike, твърди британският таблоид “Сън”. Според изданието руската топ тенисистка е споделила на приятели, че гигантската компания няма да поднови договора им за сътрудничество, който изтича в края на 2018 година. Шарапова и Nike са заедно от около 20 години и именно тази сделка направи носителката на 5 титли от “Големия шлем” една от най-богатите жени на планетата. EXCLUSIVE: Maria Sharapova and Nike set to split after 20-year partnership | @DanKing_1974https://t.co/HnPvl3JJe9 pic.twitter.com/F7tyHKtWrR — Sun Sport (@SunSport) October 20, 2018 Nike замрази отношенията си с Шарапова, докато тя изтърпяваше наказание за употреба на забранено вещество, но после ги поднови, когато рускинята се завърна на корта. Сезонът на Шарапова приключи, като стигна до осминафиналите на US Open, участва общо в 11 турнира и успя да се завърне в топ 25 на световната ранглиста.

