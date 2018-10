НБА Извънземен! Никола Йокич направи феноменален трипъл-дабъл (видео) 21 октомври 2018 | 13:12 - Обновена 0 0 0 0 7

Nikola Jokic joined Wilt Chamberlain (twice) as the only players in NBA history to record a 30-point triple-double while shooting 100% from the field.



h/t @EliasSports pic.twitter.com/sT6e72dS1y — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 21, 2018 Единственият друг баскетболист в историята на НБА, постигнал трипъл-дабъл с поне 30 отбелязани точки и без пропуск в стрелбата от игра е легендата Уилт Чембърлейн.

Nikola Jokic joins Wilt Chamberlain as the only players in NBA history 6'10" or taller to record 3 straight triple-doubles. Chamberlain had six such streaks during his career, including a 9-game stretch during 1967-68.



via @EliasSports pic.twitter.com/P6hbD6ts2c — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 24, 2018 Интересното е, че не за първи път името на 23-годишния Йокич се споменава заедно с това на Чембърлейн. През февруари тази година сърбинът направи 3 поредни трипъл-дабъла. Той и Чембърлейн са единствените играчи с ръст поне 6'10" (208.28 см) с 3 поредни трипъл-дабъла в историята на НБА. Уилт Чембърлейн успява да направи 6 поредни трипъл-дабъла. Nikola Joki reacts to his triple-double, the win and the chants of M-V-P. pic.twitter.com/eAf3UGQmwJ — Denver Nuggets (@nuggets) October 21, 2018 Феноменален мач направи сръбският център на Денвър Нъгетс Никола Йокич при победата на “Златните буци” със 119:91 у дома срещу Финикс Сънс в НБА. Йокич записа чудовищен трипъл-дабъл - 35 точки, 12 борби и 11 асистенции. Още по-впечатляващото е, че Йокич бе абсолютно безпогрешен в стрелбата от игра (11-11, 3-3 от зоната за три точки). Той пропусна само веднъж от линията за наказателни удари (10-11), но продукцията му не се изчерпа с това, тъй като се отчете и с 4 откраднати топки, както и с 1 “чадър”, като не допусна и нито една грешка (turnover). И всичко това за 31 минути игра.Единственият друг баскетболист в историята на НБА, постигнал трипъл-дабъл с поне 30 отбелязани точки и без пропуск в стрелбата от игра е легендата Уилт Чембърлейн.Интересното е, че не за първи път името на 23-годишния Йокич се споменава заедно с това на Чембърлейн. През февруари тази година сърбинът направи 3 поредни трипъл-дабъла. Той и Чембърлейн са единствените играчи с ръст поне 6'10" (208.28 см) с 3 поредни трипъл-дабъла в историята на НБА. Уилт Чембърлейн успява да направи 6 поредни трипъл-дабъла. 0 0 0 0 7 БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1619 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1