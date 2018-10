Ленгле: Можем да бележим и без Меси

Барселона може да бележи голове и без най-голямата си звезда Лионел Меси, заяви защитникът на испанския шампион Клеман Ленгле. Късно снощи "синьо-червените" победиха с 4:2 у дома Севиля, а Меси се контузи в лакътя още през първата част на двубоя, а впоследствие се оказа, че е получил фрактура, която ще го извади от терените за около месец.

Clément Lenglet: “We can score goals without Messi. We showed that tonight. It was a very special night for me to be playing against my former team.” #fcblive