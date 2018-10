Гуардиола: Ние сме най-добрият отбор в Европа

Мениджърът на Манчестър Сити Джозеп Гуардиола иска футболистите му да реализират повече от шансовете си. Шампионите на Англия победиха Бърнли с 5:0 в среща от Висшата лига, но "гражданите" правят много пропуски, което притеснява каталунския специалист.

Manchester City haven’t lost a Premier League game played at 3pm on a Saturday for 34 straight league games.



30 wins

4 draws

0 defeats



That’s the longest unbeaten run at this timeslot in the history of the competition. pic.twitter.com/RHM3dIvAso