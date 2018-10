Маркес извади рамото си, докато празнува новата титла в MotoGP

Пилотът на Honda Марк Маркес извади рамото си, докато празнуваше пред феновете на трибуните на японската писта "Мотеги" своята седма световна титла във всички класове по мотоциклетизъм. Оказа се, че поздравленията на пилота на Aprilia Скот Рединг са били прекалено бурни и те са му докарали леката контузия. След като слезе от мотора си, Маркес легна на земята за кратко, а когато си свали каската си пролича стресът и напрежението, което бе изпитал по време на състезанието в MotoGP.

