Детройт взе първата си победа за сезона

Густав Няйквист вкара 3:44 минато от продължението, за да донесе победата с 4:3 на Детройт срещу Флорида. Денис Чоловски, Дилън Ларкин и Томас Ванек вкараха другите голове за успеха. Вратарят Джими Хауърд също имаше решаваща роля, след като направи 34 спасявания. За Флорида точни бяха Кийт Яндъл, Ник Бюгстад и Майк Хофман. Майкъл Хътчинсън спря 27 удара, но това се оказа недостатъчно.

