4 нокдауна и титла за Андраде, въпреки смяната на съперника

Димитриъс Андраде е новият шампион в средна категория на Световната боксова организация (WBO), след като четири пъти прати в нокдаун Валтер Каутондоква и спечели убедително с единодушно съдийско решение (120-104, 120-104, 119-105) битката за пояса в зала "TD Garden" в Бостън.

"IT'S ME AGAIN!"@BooBooAndrade was hyped coming off his main event victory, and he let @ChrisMannixYS know it. #AndradeKautondokwa pic.twitter.com/nnqYQ7BHrP