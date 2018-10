Снукър Няма мечтан финал на English Open, но отново "Дейвис" в битка за трофей 21 октомври 2018 | 11:07 - Обновена 0 0 0 0 1 Символиката властваше в полуфиналите на Откритото първенство на Англия по снукър, след като феновете се готвиха за мечтан сблъсък за трофея "Стив Дейвис". Световният шампион от 2015 година Стюърт Бингам пребори с 6:3 Стивън Магуайър и можеше да премери сили с Рони О'Съливан за престижната купа, но Ракетата стана жертва на бившия член на топ 16 и двукратен шампион по 6 червени - Марк Дейвис. When Stuart Bingham and Mark Davis meet on a Sunday, it's usually for a round of golf...



След 27 години професионална кариера 45-годишният англичанин стигна първия си финал на ранкинг турнир, побеждавайки повече от категорично Гения от Чигуел с 6:1. И ако в по-ранната битка между Бингам и Магуайър зрителите видяха много нетипични пропуски и неточности и от двамата по зеленото сукно (шотландецът дори заяви, че контролът му върху бялата е бил като на 12-годишен), то Дейвис беше почти безупречен срещу Ракетата.



О'Съливан направи брейк от 56 във втория фрейм и успя да го спечели, но оттам нататък Дейвис не му даде много възможности да се върне в мача, правейки доминиращи серии от 102, 93, 84 и 65. Във въпросната партия с брейк от 65 Дейвис си седна на стола и бе оставил на масата достатъчно точки за обрат, но Рони направи два неубедителни удара и изобщо не се възползва от шанса си да открадне фрейма.

В оказалия се последен сегмент Ракетата поведе с 27 точки, след което Дейвис направи визита на стойност 52 и постави в снукър съперника си, от който 5-кратният световен шампион не можа да се измъкне качествено и Дейвис се върна да затвори мача в своя полза.



Така след около 100 участия в различни ранкинг турнири от 1991 година насам Марк Дейвис най-накрая стигна до първия си финал, като може да се превърне в най-възрастния победител в ранкинг турнир от Дъг Маунтджой през 89-а.

Първият стигнал до 8 фрейма на сметката си ще се поздрави с трофея "Стив Дейвис" и чек за 70 хиляди паунда, а финалът между Дейвис и Бингам ще се проведе в две сесии от 15 и 21 часа българско време.

