Лоренсо официално пропуска ГП на Австралия

Пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо няма да вземе участие в предстоящата Гран При на Австралия, потвърдиха от италианския тим. Испанецът получи фрактура в лявата китка след инцидент в Тайланд и се отказа от участие в състезателните уикенди на Тайланд и Япония.

Лоренсо вече се върна в Европа, където ще се възстановява за състезателния уикенд в Малайзия.

