Претендент за титлата в Moto3 бе приет в болница след тежка катастрофа

Претендентът за титлата в Moto3 Фабио ди Джанантонио бе хоспитализиран в болница след тежката катастрофа, която претърпя на японската писта "Мотеги" днес. Неговият мотор го изхвърли във въздуха на излизането от завой номер 11 в шестата обиколка.

Италианецът първо бе отведен в медицинския център на пистата с носилка и оттам бързо бе транспортиран в болница. В официалния си Twitter акаунт, от MotoGP съобщиха, че Ди Джанантонио има черепно-мозъчна травма. Италиански медии допълниха, че пилотът за кратко е загубил съзнание.

Инцидентът поставя под съмнение участието на италианеца в следващия кръг от календара на Световния шампионат по мотоциклетизъм в Австралия.

След Гран При на Япония пилотът заема третата позиция в генералното класиране с изоставане от 29 точки от лидера Хорхе Мартин, който също катастрофира в Япония, докато се бореше за първата позиция. Победител стана Марко Безечи от тима на Валентино Роси.

Making the boss @ValeYellow46 @Marco12_B does the business in Motegi!#JapaneseGP pic.twitter.com/VB5LUm8Xbm