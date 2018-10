Моторни спортове Маркес спечели титлата в MotoGP още с първия си опит, Дови не издържа на напрежението 21 октомври 2018 | 07:56 - Обновена 0 0 0 0 0 Пилотът на Honda Марк Маркес се възползва от първия си шанс да спечели титлата за сезон 2018 в кралския клас с победа в Япония. Той се превърна в най-младия петкратен шампион в най-високия клас и седемкратен шампион във всички класове по мотоциклетизъм. How about those stats?! @marcmarquez93 continues to make history!#JapaneseGP #Level7 pic.twitter.com/kaFivghxG8 — MotoGP™ (@MotoGP) October 21, 2018 Италианецът Андреа Довициозо с Ducati се опита да му попречи, стартирайки от полпозишън, но не издържа на напрежението. За да отложи празненствата на Маркес, Дови трябваше да финишира пред него, но малко преди финала Марк го изпревари и зае лидерската позиция. Две обиколки преди карирания флаг италианецът падна с мотора си в десетия завой на трасето "Мотеги", с което остави Маркес необезпокояван начело. IT'S OVER! @AndreaDovizioso crashes out! #JapaneseGP pic.twitter.com/J5K9ikLWmN — MotoGP™ (@MotoGP) October 21, 2018 Зад Маркес финишираха сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу и талантът на Suzuki Алекс Ринс. Четвъртата позиция зае Валентино Роси, а катастрофата на Дови означава, че Доктора има шанс да се добере до второто място в генералното класиране, където вече изостава с девет точки от пилота на Ducati. Довициозо спечели трети полпозишън в Япония след 2010 и 2014 г. Втори на стартовата решетка се нареди сателитният пилот на Yamaha Йоан Зарко, който миналата година бе на първата стартова позиция на японското трасе "Мотеги". Първата тройка на старта допълни сателитният пилот на Ducati Джак Милър. Дови задържа първата позиция на старта, а Маркес успя да спечели три места с потеглянето си и излезе на третото място. Лек проблем на старта създаде Джак Милър, който бе на косъм да се удари в Зарко и вследствие на това французинът падна до шесто място за няколко завоя. До края на първата обиколка Маркес изпревари втория Милър и излезе зад Дови. The Doctor has made a strong start! @ValeYellow46 is into 5th place!#JapaneseGP pic.twitter.com/Gx7vACeuJn — MotoGP™ (@MotoGP) October 21, 2018 За една обиколка ветеранът в шампионата с Yamaha Валентино Роси напредна от деветото до петото място. Сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу изпревари Милър, а четири обиколки след старта - и Маркес. Honda on Honda @calcrutchlow moves past @marcmarquez93 and into second!#JapaneseGP pic.twitter.com/w2n8GwJ8Pn — MotoGP™ (@MotoGP) October 21, 2018 Две завъртания на японската писта по-късно Дови започна да вдига темпото и записа най-бърза обиколка. В същото време след брилянтна маневра Марк изпревари Кръчлоу и си върна второто място. Десет обиколки след старта двамата пилоти на Suzuki Андреа Яноне и Алекс Ринс изпревариха Доктора и го оставиха на шесто място, но той все пак се справи доста по-добре от съотборника си Маверик Винялес, който отново бе със слаб старт и заемаше по това време десетата позиция. В 11-ата обиколка Милър претърпя третия си инцидент за уикенда и отпадна от състезанието за Гран При на Япония. В 13-ата обиколка Маркес за първи път поведе, но след два завоя допусна грешка и Дови се възползва и излезе отново начело. Отново в деветия завой, но четири обиколки преди финала Маркес успя да мине пред Дови. Move made! @marcmarquez93 leads in Japan and that would give him the title! #JapaneseGP pic.twitter.com/W69fFbkmqn — MotoGP™ (@MotoGP) October 21, 2018 Две завъртания преди карирания флаг напрежението си каза думата и Дови падна на завой номер 10, оставяйки Маркес необезпокояван на лидерската позиция.

