Моуриньо: Резултатът не е добър за нас и е феноменален за тях

Точката на "Стамфорд Бридж" винаги е добре дошла, но днес Юнайтед изпусна да спечели три, заяви мениджърът Жозе Моуриньо след равенството 2:2 между Челси и водения от него Манчестър Юнайтед.

"Точка на "Стамфорд Бридж" винаги е добро постижение, защото на всички отбори им е трудно да печелят тук. Но след този мач и начинът, по който той протече, за нас резултатът не е добър и е феноменален за тях. Играхме много добре. Всичките ни футболисти бяха на много високо ниво, особено през второто полувреме. Атакуващите показаха класа, а защитниците бяха солидни. Доволен съм от всички", каза той.

"The 97-minute game was so good that we have to focus on that."



Jose Mourinho says that @ManUtd were the best team on the pitch and deserved all 3 points at Stamford Bridge.



