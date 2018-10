Гьоргес триумфира в Люксембург

Поставената под номер 1 в схемата Юлия Гьоргес (Германия) спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Люксембург с награден фонд 250 хиляди долара. На финала германката победи квалификантката Белинда Бенчич (Швейцария) с 6:4, 7:5 за 87 минути. Гьоргес направи пробив в петия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част взе подаването на съперничката си в 11-ия гейм и при свой сервис затвори мача.

CHAMPION!@juliagoerges wins her second title of the season 6-4, 7-5 over Bencic @WTAluxembourg. pic.twitter.com/XVQ8dnh13P