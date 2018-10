Федерер почва със сърбин в Базел

Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер ще започне кампанията си на тенис турнира от сериите АТР500 в Базел срещу сърбина Филип Краинович следващата седмица. Естествено, Маестрото е първи поставен в основната схема, а след него в нея са Алексадър Зверев и Марин Чилич.

Ако Федерер се справи с първото си предизвикателство в родината, ще срещне Ян-Ленард Щруф или Джон Милман, като впоследствие евентуално може да играе с Джак Сок, Ернест Гулбис, Леонардо Майер или Жил Симон на четвъртфиналите. В половината на Федерер се намира Даниил Медведев, който е и негов потенциален противник на полуфиналите, а иначе руснакът открива участието си в турнира срещу Максимилиан Мартерер, като в неговата четвъртина е и Стефанос Циципас - гъркът пък започва с Жереми Шарди.

1st hit for Roger in Basel (via Sandro IG stories) #swissindoors #home pic.twitter.com/uLLYCSNAte