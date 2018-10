Какво предизвика гнева на Моуриньо и как коментира той ситуацията (видео)

Бившият мениджър на Челси и настоящ такъв на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо заформи истинско меле след изравнителния гол на Рос Баркли в 96-ата минута на дербито между двата отбора (2:2). Попадението лиши португалеца от първа победа на " Стамфорд Бридж " като мениджър на "червените дяволи". Спациалния изпусна нервите си, след като един от асистентите на Маурицио Сари бурно изрази радостта си от гола непосредствено пред скамейката на гостите. Моуриньо скочи и тръгна да търси саморазправа с Марко Яни, въпросния асистент, който веднага се прибра в тунела. Стюардите положиха усилия, за да спрат мениджъра на гостите, който бе успокоен от самия Маурицио Сари.

