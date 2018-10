Треньорът на Касаткина й дръпна реч в стил “Ал Пачино” (видео)

Треньорът на Даря Касаткина - Филип Дьоес - направи поредната си забележителна реч по време на пауза за консултация на корта с възпитаничката си в доста драматичен за нея момент. Касаткина губеше с 2:6, 1:4 на финала в Москва от Онес Джабюр, като и предстоеше да сервира.

Важно е да се отбележи, че след въпросните вдъхновяващи изречения Касаткина върна пробива, с който изоставаше, а впоследствие спечели тайбрека във втория сет на 3. Третата решителна част също бе спечелена с 6:4 от нея, с което тя продължи страхотното си представяне през сезона и се поздрави с купа “Кремъл”.

Down 6-2, 4-1 down, a despondent Daria Kasatkina called out Philippe Dehaes @tennisrussia.



Here’s what he said: pic.twitter.com/K6VuDIjM8A