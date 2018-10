Франция Тиери Анри получи един разпокъсан отбор с потенциал 20 октомври 2018 | 15:06 - Обновена 0 0 0 0 0



Анри пристига в Монако, след като тимът спечели едва шест точки от началото на сезона, има една победа в първите девет мача и се намира в зоната на изпадащите. Това начало накара ръководството на клуба да вземе тежкото решение да се раздели с



Фабиньо, След тези успехи обаче последва масова разпродажба на основни играчи. Монако се раздели с футболисти като Килиан Мбапе , Бенямин Менди, Бернардо Силва Томас Льомар, Жоао Моутиньо . Част от продажбите бяха направени това лято, а опитът да бъдат заменени се оказа неуспешен. Контузии и слаба форма попречиха на тима да се бори за първите места.



Целият отбор бе разпокъсан. Единствените титуляри от тима, който стана шампион и още са там, са Субашич, Сидибе,



Но клубът се движаше по тънка линия по отношение на баланса между продажби и покупки и общото усещане е, че последният трансферен прозорец не беше успешен. Средната възраст на играчите, които бяха привлечени е дори по-ниска от обикновено, а много от футболистите, които пристигната миналото лято, още не са се адаптирали.







Thierry Henry’s 1st training session as AS Monaco boss. pic.twitter.com/YAv2ptysMF — Get French Football News (@GFFN) October 15, 2018 Така че, те имат неопитен и несработен отбор, в който хората с опит или се адаптират, или са контузени, или не са във форма. Жардим прогнозира още преди сезона да е започнал, че това ще е най-тежката година на Монако и беше прав.



Въпреки проблемите Монако остава с амбиции да се бори с най-добрите в Лига 1. След слабия старт едва ли този сезон ще спори за първите места, но предно класиране си остава цел, която е поставена пред Анри. Той ще трябва да направи това докато връща увереността в отбора.



Целта на тима със сигурност няма да е спасяване от изпадане. Нивото на конкуренция в Лига 1 е такова, че никога няма огромна дупка между отборите в зона Европа и тези по-надолу, така че при добра серия Монако може да е в топ 10 след около месец. Завършване сред първите 10 ще е минималната амбиция, като ще има надежди и за класиране за евротурнирите. Топ 3 обаче не изглежда реалистично.



Добрите новите за Анри са това, че той ще има достатъчно пари за трансфери през януари. Според френските медии собственикът Дмитрий Риболовлев е приел, че летният трансферен прозорец беше провал и руснакът е готов да подкрепи финансово новия треньор през зимата. Самият Анри е поискал гаранции, че ще има пари за трансфери. Той поиска същото нещо от Бордо , но клубът не успя да му даде гаранции и това е една от причините преговорите да пропаднат.

С пари на разположение и очакването основни играчи да си върнат формата се вижда светлина в края на тунела за Монако и Анри може да вдъхнови отбора. В тима има много потенциал и ако новият треньор успее да вкара във форма Головин, Шадли и Йоветич, ако успее да вдигне нивото на Тилеманс, с когото работи в Белгия, и ако Фалкао започне да вкарва, Монако може да постигне доста. Анри е поел трудна задача в Монако с доста проблеми за разрешаване, но ако успее да вдигне клуба, очакват го вълнуващи времена.

