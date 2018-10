Тенис Димитров с приемлив жребий във Виена 20 октомври 2018 | 13:32 - Обновена 0 0 0 0 4 Най-добрият български тенисист Григор Димитров започва срещу квалификант участието си следващата седмица в тенис турнира от сериите АТР500 във Виена. Топ ракетата ни е трети поставен в основната схема, като пред него са Доминик Тийм (1) и Кевин Андерсън (2), които пък стартират срещу съответно Ришар Гаске и Николоз Басилашвили. Singles main draw at the ATP 500 in Vienna #ErsteBankOpen pic.twitter.com/3XXtTI83FJ — Lukas Zahrer (@ZaraLuk) October 20, 2018 Димитров е в половината на Тийм, а ако преодолее първото си препятствие в австрийската столица, ще се изправи срещу друг квалификант. След това го очаква мач срещу някого измежду седмия в схемата Фабио Фонини, Дамир Джумхур, Мартон Фучович или друг играч от пресявките. Потенциално Димитров може да срещне Тийм на полуфиналите, макар че преди това австриецът трябва да се справи не само с Гаске, но и с опасните Жо-Вилфред Цонга и Сам Куери. Също така е възможно Кей Нишикори да се пребори за място на полуфиналите и отново да премери сили с Григор, както беше на “Мастърс”-а в Рим тази година (6:7(4), 7:5, 6:4 за японеца). В другата част на схемата най-изявените фигури и съответно евентуални противници в битка за трофея, освен втория поставен Андерсън, са Джон Иснър, Борна Чорич и Кайл Едмънд. Grigor's road to the @ErsteBankOpen title:

1R: Qualifier

2R: Qualifier

QF: Fognini / Dzumhur

SF: Thiem / Nishikori

F: Anderson / Isner / Edmund / Coric

Good luck Grisho! You can beat everyone @GrigorDimitrov #erstebankopen #tennis #GD #grigor #dimitrov #grigordimitrov pic.twitter.com/VcspHpk70k — Grigor Dimitrov BG fans (@GDimitrovBgfans) October 20, 2018 Григор няма точки за защитаване във Виена, защото не участва в турнира миналата година, като се отказа в последния момент, а трябваше по програма да се изправи срещу представителя на домакините Денис Новак. Това ще бъде първо участие за шампиона от Финалите на АТР 2017 в това събитие, защото в предишни сезони по това време на годината е избирал да се подвизава в паралелно провеждащия се турнир в Базел.

