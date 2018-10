Англия Карагър: Алексис Санчес се превръща в новия Фернандо Торес 20 октомври 2018 | 13:04 - Обновена 0 0 0 0 2 Манчестър Юнайтед



“Има всеобщо съгласие, че Алексис Санчес не е същият играч, откакто се присъедини към Манчестър Юнайтед. Всъщност това е малко неточно. Санчес не е същият играч от по-дълго. Колкото повече го гледам с фланелката на Юнайтед, толкова по-убеден съм, че последната му слаба година в Арсенал не е била заради пропадащ отбор или загуба на мотивация, готвейки се да напусне. Най-добрите години на Санчес вече ги няма. Той е за Манчестър Юнайтед това, което Фернандо Торес беше за Челси. Случва се. Като футболисти, имаме своите върхови периоди и всеобщата представа е, че това е обикновено между 27 и 32 години. При нападателите невинаги случаят е такъв. Някои от най-добрите, с които съм играл, като Торес е най-подходящият пример, така и не бяха по-добри, отколкото в първата половина на 20-те си години. JAMIE CARRAGHER COLUMN: Alexis Sanchez could be the new Fernando Torres - a big-money buy who is past his peak | @Carra23 https://t.co/bhw16y396m — Telegraph Football (@TeleFootball) October 19, 2018 След прекалено много мачове нападателите претърпяват увеличаващ се брой контузии, като прегарят по-рано от защитниците и халфовете. Станах свидетел на това при Торес. Играч, който се издигна до статут от световна класа, но след това загуби своята експлозивна скорост и никога не успя да си я върне. Виждам историята да се повтаря при Санчес. Той изглежда като нападател с прекален голям километраж в краката си. Когато Челси даде 50 млн. паунда за Торес през януари 2011 г., имаше тревога сред феновете на Ливърпул. Въпреки че тогава не можехме да го признаем публично, имаше голямо учудване в нашата съблекалня. Мислехме, че Челси не са го гледали през последните 12 месеца. Знаехме, че Челси не подписаха с играча, за когото го мислеха. Те купиха нападател, който на 26 г. вече беше изиграл 468 мача, не беше почивал предишните три лета и непрекъснато се опитваше да оправи своето тяло. Fernando Torres at Chelsea

Is Alexis just the new Torres?https://t.co/rY98cAKIi8 — Goal (@goal) October 19, 2018 Торес започна да има проблеми с бедрото през сезон 2008/09 и също претърпя контузия в глезена през годината, когато завършихме втори след Манчестър Юнайтед. На следващия сезон, последния на

