Олимпийският първенец Китай не остави шанс на Холандия и грабна бронза на Световното

Олимпийският първенец от Рио 2016 Китай спечели бронзовите медали на Световното първенство по волейбол за жени в Япония. Китайките надиграха Холандия с 3:0 (25:22, 25:19, 25:14) в спора за третата позиция.

Най-резултатна за победителките беше Иънгуйнг Ли с 20 точки, а Ксинуей Уан с 11, а за представителките на “лалетата” с 15 се отличи Лонеке Сльотиес. Китайките записаха шест аса и осем успешни блокади срещу два аса и едва една успешна блокада.

Финалът е днес от 13.40 часа. За първи път в историята един срещу друг в спор за титлата на Световното първенство по волейбол ще се изправят два европейски отбора. Това са европейският шампион за 2017 година Сърбия и Италия.

