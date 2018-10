Други Лорд Бендтнер продава къщата си, снимали го как гледа Хари Потър 20 октомври 2018 | 12:43 - Обновена 0 0 0 0 0

This is crazy!



Nicklas Bendtner has put his house up for sale after being spied on by a drone...



Full story: https://t.co/MlxrtOTPi5 pic.twitter.com/FZewF8p7zs — Goal (@goal) 19 октомври 2018 г.

“Бях шпиониран от дрон, докато гледах Хари Потър. Аз и моята приятелка организирахме филмов маратон. Когато спряхме телевизора, за да си направя чай, чух странно жужене отвън”, започна разказа си датчанинът.

Bendtner to sell house after being spied on by drone during 'Harry Potter marathon' https://t.co/vIJDT6XOAn pic.twitter.com/RjSiKUs5BA — Premier League News (@BarclaysLeague) 19 октомври 2018 г.

“Помислих си “какво по дяволите е това?”. Решихме да продадем къщата. Въпреки това моето решение не трябва да бъде интерпретирано като сигнал за раздяла с Розенборг”, завърши култовият нападател. Култовият датски нападател Никлас Бендтнер съобщи решението си да продаде своята къща заради терор от феновете на Розенборг. Лорд Бендтнер гледал спокойно Хари Потър в уютния си дом, когато забелязал, че дрон заснема случващото се.“Бях шпиониран от дрон, докато гледах Хари Потър. Аз и моята приятелка организирахме филмов маратон. Когато спряхме телевизора, за да си направя чай, чух странно жужене отвън”, започна разказа си датчанинът.“Помислих си “какво по дяволите е това?”. Решихме да продадем къщата. Въпреки това моето решение не трябва да бъде интерпретирано като сигнал за раздяла с Розенборг”, завърши култовият нападател.

Още по темата

0 0 0 0 0 ИЛИЯ ИВАНОВ Репортер Прочетена 4330

1