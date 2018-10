Ducati имат фаворит за заместник на Лоренсо в Австралия

Сателитният пилот на Ducati Алваро Баутиста е основният кандидат за заместник на Хорхе Лоренсо в италианския заводски тим за Гран При на Австралия в MotoGP. Шампионът изглежда, че може да пропусне и следващия кръг в кралския клас заради контузията си в китката и от Ducati искат да са подготвени за подобен сценарий.

Лоренсо пропусна предишния кръг в Тайланд, а сега ще изгледа отстрани и борбата за Гран При на Япония. Испанецът се опита да се върне възможно най-рано на пистата и записа две обиколки в първата свободна тренировка в Япония. Болката му обаче бе прекалено силна и той отказа участието си, като не вярва тя да отшуми за само седмица.

Alvaro Bautista has emerged as the favourite to replace the injured Jorge Lorenzo at Phillip Island, with the factory Ducati rider believing it is "impossible" to return for next weekend's race: https://t.co/aCEyisSsj5