Густафсон се закани да нокаутира Джоунс

Александър Густафсон най-накрая ще получи възможност за реванш срещу бившия шампион в полутежката категория на UFC Джон Джоунс. Двамата ще се срещнат в UFC 232 на 29-ти декември в Лас Вегас. Събитието ще се излъчва пряко по спортния канал Max Sport.



"He's not unbeatable. I know he bleeds."



Earlier this year, @JohnGoodenUK caught up with @AlexTheMauler to discuss his return and Jones-Gustafsson 2.



Full interview #UFC232

Реваншът идва 5 години след като Густафсон загуби от Джоунс със съдийско решение в UFC 165, което остана в историята с един от най-силните си двубои в организацията.



Преди предстоящата битка Густафсон е изключително уверен. Може би защото е по-добър боец от 2013-та, или пък защото Джоунс идва след дъгло отсъствие и много проблеми с антидопинговата комисия.

UFC 232's Alexander Gustafsson: 'Jon Jones' head will bounce off the canvas in the fourth round'

"Вече не изпитвам същото уважение към Джоунс, както преди 5 години. Ще го нокаутирам в четвъртия рунд. Главата на Джоунс ще отскочи от пода в четвъртия рунд."

Само да отбележим, че Джоунс никога не е бил нокаутиран. И като изключим победата с нокаут над Дейниъл Кормие, която след това бе отменена заради допинга и дисквалификацията срещу Мат Хамъл през 2009-та, Джоунс никога не е губил битка. Най-близко до това да се случи бе именно срещата с Густафсон преди пет години.



Breaking: Jon Jones vs. Alexander Gustafsson 2 is set for UFC 232 on Dec. 29 in Las Vegas.

Само времето ще покаже дали Густафсон ще успее да свали Джоунс, но ще бъде доста атрактивна битка със сигурност. На кого залагате в нея?

