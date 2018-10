Рони О'Съливан стигна 70-и ранкинг полуфинал

Рони О’Съливан се класира на 70-ия в кариерата си на полуфинал на ранкинг турнир по снукър, след като обърна от 2:3 до 5:3 18-годишния китайски талант Луо Хангао в Откритото първенство на Англия. Младокът имаше възможности да постигне още по-забележителна победа от тази с 4:2 над Нийл Робъртсън в Кроули, но пропусна добри шансове в последните фреймове и това позволи на Гения от Чигуел да измъкне победата.

Ronnie O'Sullivan is through to the semi finals of the @BetVictor English Open! #EnglishOpen pic.twitter.com/EqWyPU7Tzn

Рони стартира силно със сенчъри брейк от 118 точки - пълно разчистване, след като противникът му бе сбъркал синя по жълтия джоб, а след това със серия от 90 дръпна с 2:0. Луо показа класа и чрез силни поредици от 90, 67 и 136 поведе в резултата, като имаше и аванс от 21 точки в шестия фрейм, но О’Съливан отговори с разчистване на стойност 73 за изравняване. 5-кратният световен шампион изоставаше с 0-56 в следващата партия, но отново разчисти със серия от 83 и впоследствие приключи мача с мини серии от 31 и 41.

Final scores from the quarter finals of the @BetVictor English Open in Crawley #EnglishOpen pic.twitter.com/r3TBR83J9Z

“Бях по-слабият играч през целия мач, а той е страхотен талант и щом може да прави тези неща в първия си сезон като професионалист, според мен е най-добрият китайски играч. Измъкнах се този път”, коментира Рони, който в 33 от предишните 69 случая е стигал до титлата, когато е участвал в ранкинг полуфинали.

"As a snooker fan, I'd love to see him fulfil what potential he's got."@ronnieo147 was full of praise for his opponent tonight after their quarter final battle #EnglishOpen @BetVictor pic.twitter.com/vjMcZFXdcZ